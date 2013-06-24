Право Європейського Союзу нині стає частиною буденного життя. Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанішина, виступаючи з вітальним словом на відкритті круглого столу «Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів України щодо їх відповідності праву ЄС».

«Для мене велика честь, що сьогодні окрема тема дискусії — питання європейської інтеграції. Ми говоримо вже не про теорію, а про практичне втілення наших європейських прагнень: ухвалено всі політичні рішення, що Україна стане членом Євросоюзу. Ведемо переговори щодо структури, умов і формату нашого членства. Значна частина діалогу — саме правовий аспект. Питання права ЄС нині — не лише предмет вивчення, аналізу, імплементації найкращих європейських та світових практик, воно вже частина нашого буденного життя», — зазначила вона.

Україна і ЄС досі тісно пов’язані завдяки інтеграції у спільний ринок, торговельній, митній лібералізації. Унаслідок повномасштабної війни понад 4 мільйони українських громадян мають тимчасовий захист на території країн ЄС, що також істотно посилює співпрацю у правовому полі.

«Функціонування цих політик, формування спроможності української влади забезпечувати фінансову стабільність, інституційну стійкість, захищати права громадян сьогодні нерозривно пов’язано з європейським регулюванням», — підкреслила міністр юстиції.

У контексті переговорного процесу щодо вступу в ЄС одне із ключових завдань, які необхідно виконати Україні, — визнання та ухвалення актів права Євросоюзу, зокрема у вигляді рішень європейських інституцій та практики суду ЄС.

«Міністерство юстиції на сьогодні працює і над змінами до законодавства, і майбутніми змінами до Конституції України, пов’язаними із членством України в ЄС. Це безпосередньо впливатиме і на судову гілку влади, і на регулювання роботи парламенту, а також на роль уряду і нормотворчої діяльності загалом. Простір для нашої роботи дуже великий. Ми розраховуємо на початку 2025 року дати старт дорожнім картам, які регулюють питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій. Сподіваюся на підтримку і тісну співпрацю з академічною спільнотою як активним учасником євроінтеграційних процесів нашої держави», — передає слова Ольги Стефанішиної Міністерство юстиції.