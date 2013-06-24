Верховна Рада України 228 голосами народних депутатів підтримала напрацьований за участі Мінсоцполітики законопроект №5344-д, який суттєво розширює права та можливості людей з інвалідністю на працевлаштування. Він був підготовлений разом із широким колом народних депутатів, українських та міжнародних експертів, громадськості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця ініціатива покликана створити рівні умови для всіх, хто може, хоче працювати, аби реалізувати свій потенціал, відчувати залученість у суспільство.

Зокрема, законопроектом передбачається: зняття законодавчих обмежень (можна працювати на будь-якій роботі, крім тієї, що прямо протипоказана за станом здоров'я), також будуть застосовані однакові правила щодо працевлаштування людей з інвалідністю для приватного і державного секторів економіки.

«Ключове завдання держави – це збереження та розвиток людського потенціалу. Це особливо цінно зараз, під час війни, коли ми боремося за життя та здоров'я кожного громадянина. Даний законопроект покликаний оточити реальною підтримкою людей з інвалідністю, якої вони так потребують. Зокрема, наших ветеранів, які хочуть бути зайнятими і незалежними. Окрім цього, ініціатива важлива і для бізнесу, який створюючи реальні робочі місця для людей з інвалідністю, отримає підтримку від держави”, - зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами очільниці Мінсоцполітики, законопроект суттєво наближає умови працевлаштування до європейських, де понад 50% людей з інвалідністю – працевлаштовані. Натомість в Україні ця цифра близько 16%.

Серед норм ухваленого законопроекту також:

- СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: людина з інвалідністю отримує послугу соціального супроводу на робочому місці (у взаємодії з роботодавцем, трудовим колективом), додатково може залучатися персональний асистент, перекладач жестової мови.

- ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ (залучення приватних агенцій для працевлаштування людей з інвалідністю, фінансування освіти та перепідготовки осіб з інвалідністю).

- ФІНАНСУВАННЯ ОБЛАШТУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ (впровадження державних стандартів облаштування робочого місця для різних видів втрати функціоналу, роботодавець може отримати компенсацію за застосування розумного пристосування робочого місця для працівника з інвалідністю за рахунок спеціально створеного фонду, що наповнюється з цільових внесків; людина з інвалідністю, яка здійснює діяльність як ФОП, також може отримати компенсацію для облаштування свого робочого місця).

- МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ: працевлаштувати осіб з інвалідністю в межах нормативу або сплатити цільовий внесок, який спрямовується до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.

- НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, а саме пільги та компенсації можуть отримати не лише підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, а й будь-які підприємства, що працевлаштовують визначену в законі кількість людей з інвалідністю; розширюються критерії для створення підприємств трудової інтеграції та захищеного працевлаштування.