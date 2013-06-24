Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович взяла участь у міжнародному форумі «Три роки, безліч доль: на захисті свободи та майбутнього українських дітей» у Вільнюсі. Захід відбувся в Українському центрі, який відкрили у Литві за спільною ініціативою першої леді Литви Діани Науседіене та першої леді України Олени Зеленської. Форум відкрив Президент Литви Ґітанас Науседа. Серед учасників – представники політичного керівництва Литовської Республіки, міжнародних організацій та благодійних фондів, що надають допомогу Україні, зокрема, дітям, а також наукова спільнота та експерти у сфері міжнародного права, захисту прав дітей та психосоціальної реабілітації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час свого звернення перша леді України Олена Зеленська наголосила на критичній ситуації, пов’язаній із незаконним вивезенням українських дітей. За офіційними даними 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані, серед них багатьох вивезли до так званого табору відпочинку, який насправді виявився військово-виховним закладом. Дітей ізолювали, позбавляли можливості підтримувати зв’язок із рідними та піддавали психологічному тиску. Деякі загинули після примусової «патріотичної» підготовки. Перша леді також нагадала, що в Україні діє програма Bring Kids Back UA, ініційована Президентом України, яка спрямована на допомогу постраждалим дітям.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович наголосила на безпрецедентних викликах, з якими стикаються українські діти внаслідок війни. Вона закликала до консолідації міжнародних зусиль задля захисту прав українських дітей, їхнього відновлення та адаптації в безпечному середовищі.

«В реальності війни тисячі українських дітей зіштовхнулися з тим, чого не має бути в дитинстві: втратою дому, розлукою з родиною, страхом і невідомістю. росія йде ще далі — вона намагається вкрасти їхнє майбутнє через примусове переміщення та депортацію. Під час війни підтримка родин стає викликом для України, адже кожна дитина має зростати в сімейному оточенні. Сьогодні ми забезпечуємо повернення дітей саме в родини, надаючи їм необхідну допомогу. Створюємо системні рішення — від соціальних послуг до будівництва житла для великих прийомних сімей. Наша мета — підтримати кожну родину та забезпечити дітям безпечне середовище. Ми вдячні Литві, яка підставила плече підтримки. Завдяки таким ініціативам, як Український центр, українці за кордоном можуть відчути себе вдома», — сказала Оксана Жолнович.

Протягом трьох років війни російська окупаційна влада вчиняє один з найбільших воєнних злочинів – незаконне усиновлення та депортацію українських дітей, що є спробою стерти національну ідентичність та зруйнувати майбутнє України. Однак, попри ці злочини, понад 1 200 дітей вдалося повернути на рідну землю.

Оксана Жолнович додала, що, Україна активно працює над процесом реінтеграції повернутих дітей – створені мультидисциплінарні команди для надання всебічної допомоги. Комплексна система реінтеграції передбачає підтримку сімей, психосоціальну допомогу, інклюзивну освіту та забезпечення права на безпечне дитинство.

«Ми продовжуємо боротися за право дітей залишатися дітьми. Спростили процедури усиновлення – минулого року показник сягнув максимуму за 5 років – 1268 усиновлень. Також активно розвивається патронатне виховання – за минулий рік створено 187 нових патронатних сімей. Ми запустили онлайн-платформу для майбутніх, чинних та потенційних прийомних батьків, де можна отримати всю необхідну інформацію», — зазначила Оксана Жолнович.

Вона також підкреслила важливість подальшої підтримки від міжнародних партнерів, зокрема через програми грантів, які допомагають забезпечити громади якісними соціальними послугами для сімей з дітьми в Україні.