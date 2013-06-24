Упродовж минулої доби російські війська завдали удари по місту Херсон, населеним пунктам Бериславського та Херсонського районів з РСЗВ, мінометів, реактивної і ствольної артилерії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Збройної атаки зазнали об’єкти критичної, цивільної та житлової інфраструктури. Під цілодобовим ворожим вогнем опинилися житлові квартали обласного центру, там вибухи лунали щогодини. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач, медзаклад, школа, дитячий садочок, магазини, стадіон. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Під час обстрілу мікрорайону Таврійський постраждала родина, зокрема 5-річна дитина знаходиться у тяжкому стані. На місцях подій працювали слідчі та експерти, які документували наслідки масованих обстрілів.

За минулу добу поліція відкрила 44 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

В поліцію продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими під час окупації населених пунктів. У с. Благодатівка військові рф з території фермерського господарства заволоділи автомобілем «ГАЗ-33021». Також російські військові відбирали автомобілі у місцевих прямо на трасах. Так сталося біля с. Львове, де окупанти зупинили водія та незаконно заволоділи його автомобілем.

Також під час окупації с. Милове російські військові розграбували магазин, звідки вивезли все майно. У с. Новоберислав з будинків місцевих жителів окупанти вивезли на «Уралах» побутову техніку, меблі, забрали автомобілі та причепи.

За порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) слідчі поліції відкрили кримінальні провадження.