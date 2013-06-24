Правоохоронці викрили на Полтавщині злочинне угруповання, яке викрадало дизельне пальне з локомотивів Укрзалізниці. Заходи з документування протиправної діяльності проводилися спільно з працівниками департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» та Національної поліції України. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, до складу угруповання входили працівники однієї з регіональних філій «Укрзалізниці».

Складач потягів, машиніст і його помічник розробили покрокову інструкцію з незаконного привласнення дизельного пального з локомотивів. Як спільників залучили ще кількох своїх колег.

Ділки зливали пальне на території залізничної станції неподалік міста Кременчук. Перед кожним виходом на справу фігуранти узгоджували дату, час та місце збору, дотримувались посилених заходів конспірації. А саме використовували радіостанції, спілкувалися виключно через месенджери, а на маршрутах виставляли так званих фішкарів.

За один такий вихід учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вивозили його на автомобілі до місць зберігання: гаражів та підсобних приміщень, що належали фігурантам. Вичекавши певний час, збували викрадене пальне на території Кременчуцького району Полтавської області.

Поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України трьох членів злочинної групи безпосередньо під час зливу дизельного пального з вантажного тепловоза, який здійснив зупинку на залізничній станції. Також провели 22 обшуки в службових приміщеннях, за місцями мешкання, в автомобілях фігурантів, у гаражах. Вилучили 1,5 тонн пального, маршрути руху потягів та мапи, банківські картки, мобільні телефони, засоби для викрадення пального, автомобіль, на якому перевозили викрадене та «чорнові» записи.

Правоохоронці задокументували 21 факт викрадення палива. Сума завданих АТ «Укрзалізниця» збитків сягає 500 тис. грн.

Пʼятьом учасникам оборудки поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться подальші заходи для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб для притягнення їх до відповідальності. За клопотанням Полтавської обласної прокуратури трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення понад 242 тис. грн застави кожному. Стосовно ще двох триває розгляд клопотань.

Укрзалізниця наголошує, що будь-які протиправні дії неприпустимі. Компанія працюватиме над виявленням незаконних схем привласнення майна компанії та про всі такі випадки інформуватиме правоохоронні органи.