7 червня, Міністр фінансів Сергій Марченко провів робочу зустріч з Віце-президенткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані, діючим Директором у справах України, Молдови та Білорусі Арупом Банерджі, новопризначений Директор у справах України, Молдови та Білорусі Боб Сом, який розпочне свою роботу з 1 липня, та керівницею Регіонального Представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Молдові Лісою Кестнер. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у зустрічі взяли участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили поточні питання співробітництва, потреби у фінансуванні до кінця 2024 року, також подальші плани у співпраці України та Банку. Головну увагу було зосереджено на питаннях реалізації проектів з відновлення, зокрема з підтримки енергетичного сектору України, реалізації реформ, а також стану підготовки нових системних проектів за Програмою кредитування з прив’язкою до результатів (PforRs).

Сергій Марченко наголосив, що подальша співпраця з Банком є надзвичайно важливою для стабільного функціонування фінансової системи України в умовах війни:

“Завдяки активній роботі команд Міністерства фінансів України, Уряду України, та Світового банку, третій рік поспіль маємо можливість залучати необхідний обсяг коштів для забезпечення пріоритетних бюджетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Проте виклики, які провокує повномасштабна війна, зберігаються. Переконаний, що наша подальша взаємодія стане вагомим внеском у забезпечення потреб України у поточному та наступному роках”.

Від початку повномасштабного вторгнення в межах механізмів Світового банку було залучено 34 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

У 2022-2023 роках розпочато реалізацію п’яти нових рамкових проектів, головна увага яких зосереджена на відновленні енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, пошкодженого житла, підтримку системи охорони здоров'я та доступу населення до необхідних медичних послуг, відновлення сільського господарства тощо. Грантове фінансування цих проєктів надходить зі створеного Світовим банком Цільового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF). На сьогодні доступне грантове фінансування цих проектів становить понад 820,5 млн доларів США, з яких 540 млн дол. США уже отримані Україною.

Керівництво Банку відзначило прозорість Уряду України у процесі впровадження реформ. Зокрема, 5 червня було запущено аналітичну інтерактивну платформу Матриці Реформ, що дає можливість користувачам відслідковувати прогрес у впровадженні реформ та заходів, передбачених донорськими програмами з міжнародними партнерами.

Окремо сторони обговорили питання спрямування заморожених активів рф, а також доходів що вони генерують, на потреби України.

В результаті зустрічі сторони домовились продовжити працювати над ефективною реалізацією, а також впровадженням нових ініціатив у пріоритетних сферах. Першочерговим залишається енергетичний сектор та швидке відновлення критичної інфраструктури.