Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Загальний обсяг програми складає близько 15,6 млрд доларів США на 2023-2027 роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угода має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.

Упродовж 11 – 18 листопада керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України, інші представники влади України та місія Міжнародного валютного фонду в Україні провели низку обговорень щодо шостого перегляду.

Від Мінфіну брали участь Міністр фінансів Сергій Марченко, Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, заступники Міністра фінансів Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Україна виконала п'ять структурних маяків, які передбачені до шостого перегляду Програми:

прийнято зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик;

проведено огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

здійснено оцінку фінансових ризиків для фінансової стабільності та підготовлено план дій для різних сценаріїв;

здійснено оцінку фінансового стану підприємств централізованого теплопостачання;

а також розроблено політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Крім того, Україною достроково виконано ще один структурний маяк у сфері енергетики.

Експерти МВФ високо оцінили зусилля та відданість українського Уряду виконанню комплексного плану реформ за Програмою.

“Разом із командою МВФ Україна продовжує успішно реалізовувати програму EFF. Впровадження визначених заходів та політик дозволяє зберегти макрофінансову стабільність та підтримує євроінтеграційних шлях нашої країни. Досягнення домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду відкриває шлях до отримання траншу обсягом 1,1 млрд доларів США", — зазначив Сергій Марченко.

Місія зазначила, що бюджет на 2025 рік відповідає параметрам програми EFF. Водночас зовнішня підтримка продовжує бути критично важливою, враховуючи триваючу повномасштабну війну.

Також МВФ наголосив на важливості реалізації Національної стратегії доходів, як ключового елементу зі збільшення внутрішніх доходів, відновлення фіскальної стійкості, покращення бізнес-клімату та виконання критеріїв для вступу до ЄС.

За час дії програми МВФ EFF до держбюджету надійшло близько 8,7 млрд доларів США із передбачених 15,6 млрд доларів США.

Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення – близько 11,4 млрд доларів США.