Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо четвертого перегляду чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Загальний обсяг програми складає близько 15,6 млрд доларів США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторонами було досягнуто домовленостей щодо оновленого переліку заходів економічної та фінансової політики, спрямованої на підтримку макроекономічної стабільності та подальше впровадження економічних реформ на шляху України до вступу в ЄС.

Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших органів влади відбувались у м.Києві та м.Варшава (Польща) 23-31 травня 2024 року.

Експертами МВФ відзначено прогрес України у виконанні зобов'язань за Програмою EFF та відданість загальному порядку денному реформ.

Українська влада виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду Програми. Таким чином, подальше затвердження рішення Виконавчою радою МВФ відкриває для України шлях до отримання 2,2 млрд доларів США, що має відбутися вже найближчими тижнями.

“Вдячний команді Міжнародного валютного фонду за ефективну та злагоджену співпрацю. Важливим елементом нашого партнерства є формування належної політики у фінансовій та монетарній сферах, що дозволяє дієво реагувати на виклики повномасштабної війни. І Україна продовжує наполегливо працювати в умовах екстремальної невизначеності над впровадженням спільно визначених заходів”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Представники Фонду наголосили на важливості реалізації Національної стратегії доходів та імплементації визначених у ній положень. Нацстратегія є одним із структурних маяків за Програмою, що передбачає поетапне впровадження заходів, спрямованих як на реформування фіскальних органів, так і мобілізацію податкових надходжень, а також заходів спрямованих на зміцнення довіри громадськості до податкової та митниці.

Міністр фінансів зазначив, що Уряд України продовжує працювати над впровадженням реформ і визначає пріоритетом підтримку економічної стабільності та відновлення України на шляху до вступу в ЄС.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 122 млрд доларів США на 2023-2027 роки. До Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США. У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.