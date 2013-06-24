30 липня 2024 року на засіданні Уряду ухвалено рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові країни. Премію у розмірі 50 тисяч гривень отримають 20 молодих людей, чиї ініціативи сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Наша молодь – це головна сила, що веде країну вперед. Вони не просто втілюють свої ідеї, вони формують майбутнє нашої нації. Присудження цієї премії – це визнання їхньої відданості і внеску у розбудову України. Я пишаюся кожним лауреатом і впевнений, що їхні досягнення стануть прикладом для наступних поколінь», – зазначив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний.

«Молоді люди, які отримують цю премію, показують нам, що зміни можливі вже сьогодні. Їхні ініціативи та проекти – це кроки до кращого майбутнього для всіх нас. Ми продовжимо підтримувати молодіжні ініціативи, адже саме вони є основою нашого прогресу і розвитку», – додав його заступник Міністра Андрій Чесноков.

Премія присуджується особам до 35 років за досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні. Серед напрямів відзначення – правозахисна діяльність, національно-патріотичне виховання, розвиток волонтерських ініціатив, впровадження підприємницьких проєктів, популяризація здорового способу життя, захист прав дітей та інші. Премія включає вручення диплома, нагрудного знака та грошової винагороди.