Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс твердо налаштована відвідати Україну якнайшвидше, попри масштабний ракетний обстріл росією українських міст.
Про це заявив представник Даунінг-стріт, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.
«Я не можу вдаватися до міркувань про безпеку під час таких поїздок і не можу робити припущення про дати. Як ви розумієте, прем'єр-міністр має намір відвідати країну якнайшвидше», — відповів представник на запитання журналістів, як нова загроза російських ударів по Києву може вплинути на можливий візит Трасс.
Нагадаємо, 10 жовтня вранці росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збито.