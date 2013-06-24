Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у заходах до третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Глава українського Уряду разом із Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, урядовцями, військовими вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за вільну, незалежну, демократичну Україну. Про це повідомляє Урядовий портал.

На церемонії також були присутні і представники іноземних країн, які прибули до Києва.

«Наші міжнародні партнери в цей день також поруч з нами. У Києві. Дякую за непохитну солідарність з Україною і за всю допомогу, надану під час повномасштабної війни. Завдяки нашим захисникам і захисницям та завдяки підтримці наших союзників Україна продовжує боротися», - зазначив Денис Шмигаль.

Керівництво країни та високопочесні гості встановили лампадки до Народного меморіалу загиблих захисників України в російсько-українській війні на Майдані Незалежності.

«Три роки повномасштабної війни. Три роки стійкості. За цей час українці довели усьому світу — наша перемога в людях, які наближають її щодня. Насамперед, це — наші воїни. Саме вони — ті люди, які пишуть світову історію. Безмежна вдячність усім нашим захисникам. Вдячні всім, хто працює, рятує, лікує, навчає. Усім, хто наближає нашу перемогу та забезпечує надійний тил. Україні потрібен справедливий мир, міцні та непорушні гарантії безпеки», — підкреслив Прем’єр-міністр.