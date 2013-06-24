Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив актуальні питання й урядові пріоритети з послами країн Європейського Союзу. Зустріч відбулася в Києві 31 травня. Зокрема, сторони зачепили теми відкриття переговорів про членство України у червні, реалізації реформ, конфіскації російських активів, формули миру, енергетики та зброї.

«Для нас важлива можливість використання зброї партнерів на території агресора. Це допоможе посилити нашу спроможність оборонятися. Вдячний країнам, які вже заявили про таку можливість публічно», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще один пріоритет, на якому акцентував Прем’єр-міністр, — артилерійські боєприпаси. Глава українського уряду подякував Чехії за її ініціативу та висловив сподівання на ритмічне безперервне постачання снарядів. Учасники обговорили тему нарощування виробництва власної української зброї.

«Україна потребує посилення протиповітряної оборони. Щонайменше сім систем Patriot та літаки F-16 істотно допоможуть у захисті людей та критичної інфраструктури», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили енергетиці. Прем’єр подякував партнерам за надання необхідного обладнання для відновлення енергооб’єктів. Він закликав розглянути можливість збільшення спроможності імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Денис Шмигаль подякував країнам ЄС за непохитну підтримку й розуміння нагальних потреб задля продовження боротьби за наші спільні цінності, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.