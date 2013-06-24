Бізнес дедалі більше цікавиться можливістю інвестувати в Україну, адже бачить перспективи. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками банківського холдингу JP Morgan — найбільшим банківським холдингом США. З українського боку також були присутні Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко та Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами очільника Уряду, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Денис Шмигаль виділив такі найперспективніші напрямки: енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення транспортної та іншої інфраструктури.

Зокрема, Прем’єр-міністр зауважив, що Україна прагне реалізувати проект децентралізації та відновлення енергосистеми України.

«Разом із ЄС працюємо над розвитком водневих технологій, де Україна також може стати одним із європейських лідерів. Українські газосховища — найбільші в Європі. Це міцний «газовий сейф» континенту», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського Уряду зауважив, що аграрний сектор має потенціал для швидкого відновлення, зокрема завдяки іноземним інвестиціям, оскільки навіть під час війни завдяки «зерновій ініціативі» Україна експортувала 19 млн тонн продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Крім того, Україна зможе стати потужним гравцем на світовому ринку критичної сировини, адже на нашій території зосереджено 5% копалин усього світу.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна — один із лідерів побудови цифрової інфраструктури державних послуг: 63% українців користувалися держпослугами онлайн. Крім того, минулого року в умовах війни IT-сектор приніс держбюджету понад 7 млрд доларів. А експорт IT-послуг зріс майже на 6%.

Відновлення інфраструктури, за словами Прем’єр-міністра, відбуватиметься за двома принципами: build back better і державно-приватне партнерство.

Денис Шмигаль також відзначив, що Уряд створює максимально сприятливе поле для інвестування: скасовуються ліцензії та дозволи, що заважають бізнесу, мінімізуються вимоги до інвестпроектів зі значними інвестиціями тощо.

«При Кабінеті Міністрів України працює спеціальний офіс UkraineInvest, який попри війну, прямо зараз супроводжує 8 великих проектів на загальну суму 1,35 млрд доларів», — зауважив очільник Уряду.

Серед іншого, Україна працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) групи Світового банку.

За підсумками зустрічі в присутності Прем’єр-міністра було укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan.