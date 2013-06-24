Двосторонню співпрацю та реалізацію спільних проектів відновлення обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Уповноважений міністр з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клеман Бон і Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Масштаб проблем і викликів, з якими Україна зіткнулася після російського вторгнення — безпрецедентний. Вдячні Уряду, Президенту та народу Франції за допомогу, яка надається нашій державі в усіх напрямках», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що двосторонній Форум зі стійкості та реконструкції України, що відбувся у грудні минулого року за участі Президента Емманюеля Макрона, став потужним сигналом для французьких компаній розпочинати інвестиційні проекти та залучатись до відбудови України.

Денис Шмигаль також подякував за призначення Спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України.

«Сподіваюсь, що призначення спецпредставника стане каталізатором нашої взаємодії в питаннях відновлення України, враховуючи значний пакет фінансової допомоги, передбачений Францією для її реалізації», — відзначив очільник українського Уряду.

Прем’єр-міністр України наголосив на важливості реалізації цього року проектів швидкого відновлення. За оцінкою Світового банку, на ці потреби нашій державі цьогоріч необхідно 14,1 млрд доларів. Денис Шмигаль подякував за допомогу, надану для відбудови Чернігівської області, та закликав Францію та французький бізнес долучатися до проектів швидкого відновлення.

Глава Уряду України також висловив вдячність за 2 млрд євро допомоги, про виділення яких у травні минулого року оголосив Президент Франції. За його словами, частина цієї допомоги (400 млн євро) були надані як пряма бюджетна підтримка, ще близько 100 млн євро пішли на гуманітарну допомогу, майже 100 млн євро були надані через гарантії ЄБРР для «Укрзалізниці», та 75 млн євро — для інших компаній.

Уповноважений міністр з питань транспорту Клеман Бон зі свого боку зауважив, що пріоритети у відновленні, окреслені Урядом України, у фокусі уваги Франції. Зокрема, Франція має конкретні проекти у сфері логістики та транспорту. А також, за його словами, є французькі компанії, які зацікавлені в посиленні свого представництва в Україні.