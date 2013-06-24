Потреби та пріоритети у відновленні скоординували Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас та Офіс реформ при Кабінеті Міністрів України під час зустрічі наглядової ради «Українська архітектура реформ». Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду відзначив, що широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль «Української архітектури реформ».

«Для відновлення і реалізації всіх запланованих реформ на шляху до членства в ЄС та ОЕСР ми з вами маємо бути гнучкими та швидкими, вчасно адаптуватись до нових загроз і потреб. Від цього залежить перемога України та подальше відновлення», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, у фокусі діяльності Уряду сьогодні десять пріоритетних напрямів та реформ:

• розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

• реформа сектору цивільної безпеки;

• оновлена ветеранська політика;

• реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;

• відновлення;

• масштабна соціальна реформа;

• проекти підтримки бізнесу;

• нові напрями в реформі освіти;

• реформа митниці;

• реформа державного управління.

Денис Шмигаль відзначив важливість залучення Офісу реформ до підготовки спільно з Європейською Комісією комплексного Плану, що передбачає реформи та відновлення, на основі вже наявних стратегічних документів, зокрема, Плану відновлення України, оцінки потреб на відновлення Світового банку (RDNA2) і відповідно до процесів євроінтеграції.

Прем’єр-міністр подякував партнерам за готовність підтримати пріоритети Уряду, команді Офісу реформ та проекту URA за щоденну роботу.

Проект «Українська архітектура реформ» (Ukraine Reforms Architecture) працює в Україні з 2016 року. Завдяки експертній підтримці Офісу реформ Кабінету Міністрів та команд підтримки реформ у міністерствах та інших ЦОВВ Україні вдалося реалізувати багато важливих змін, які дозволили втримати стабільність і продовжити роботу в умовах війни.