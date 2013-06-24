9 травня у Львові відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з новопризначеним Міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, на якій обговорили економічне та оборонне співробітництво. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони приділили увагу актуальній ситуації на фронті. Денис Шмигаль підкреслив важливість посилення санкційного тиску на росію, щоб примусити її до припинення вогню та висловив сподівання щодо якнайшвидшого ухвалення 17-ого пакета санкцій ЄС.

На зустрічі також йшлося про перспективи інвестицій в Україну, які відкривають значні можливості для бізнесу. Денис Шмигаль висловив сподівання, що німецькі компанії активно долучатимуться до процесу відновлення та розвитку нашої країни після завершення війни. Він також подякував німецькому бізнесу, який продовжує працювати в Україні, підтримуючи нашу економіку.

Також сторони обговорили євроінтеграційні прагнення України та реформи на шляху до повноправного членства в ЄС.

«Очікуємо цього року відкрити переговори щодо всіх шести кластерів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Окремо Денис Шмигаль подякував німецькому народу за солідарність з Україною та за надану військову, фінансову, гуманітарну допомогу.