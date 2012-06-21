Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!

У святково-зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби розділити радість з найріднішими людьми та загадати заповітне бажання. Подякувати тим, хто оберігає нашу країну на фронті та рятує життя у лікарнях, вчить наших дітей у школах та рятує нас від небезпеки.

Різдво та Новий рік — це час традицій та приємних спогадів. Нехай ці дні сповнюють вас щирими намірами, незмірною добротою та щедрістю. А непохитна віра у втілення заповітних мрій надає вам сил та натхнення на нові звершення протягом усього 2021 року.

Наступного року ми відзначаємо 30-річчя відновлення Української Незалежності. Пам’ятайте, кожен з нас відіграє важливу роль у зміні нашої держави на краще. І навіть маленький добрий вчинок здатен змінити світ.

Бажаю кожному українцю в Новому році достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Прем’єр-міністр України

Денис ШМИГАЛЬ