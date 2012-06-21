Зміцнення співпраці в торговельній та інвестиційній сферах обговорили під час зустрічі 2 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Міністр торгівлі та промисловості, в. о. Міністра фінансів Держави Катар Алі бін Ахмед Аль-Куварі.

Денис Шмигаль підкреслив, що розвиток всебічної та взаємовигідної співпраці з Катаром є важливим пріоритетом зовнішньої політики України. Він відзначив активізацію торгівлі між Україною та Катаром упродовж 2017-2020 років.

«За підсумками 2020 року обсяг торгівлі товарами й послугами між нашими країнами склав 146 млн доларів. Динаміка товарообігу між Україною і Катаром дає нам підстави очікувати подальшого зростання», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністр торгівлі та промисловості Катару зі свого боку повідомив, що завдяки домовленостям Президента України та Еміра Катару було проведено друге засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва, на якому було визначено пріоритетні напрями співпраці, зокрема в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській сферах.

Також за підсумками засідання Спільної комісії було досягнуто домовленість про створення Спільної бізнес-ради.