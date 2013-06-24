Дорогі українці та українки!

Сьогодні ми відзначаємо велике свято — Воскресіння Господнє.

На Великдень традиційно наші домівки наповнюються ароматом святкової паски, щирими молитвами та любов’ю, яка об’єднує нас із близькими — де б ми не були.

І навіть попри відстань, у ці дні ми особливо відчуваємо нашу єдність. Вона — запорука нашої сили та непереможності. Єдність допомагає нам вистояти та з надією дивитися у майбутнє.

А світло Воскресіння Христового дає віру в справедливість та мир, у незламну міць українського народу.

Ми єднаємося та знаходимо нові сили для боротьби, для відбудови нашої країни, для створення гідного життя для кожного українця.

Ми дякуємо тим, хто на передовій. Нашим захисникам і захисницям. Хто щодня, щоночі боронить нашу державу, наше небо, наші домівки.

Дякуємо нашим медикам, рятувальникам, усім екстреним службам, які першими прибувають на допомогу людям. Нехай Господь оберігає їх.

Ми у вічному боргу перед тими, хто віддав своє життя за свободу України. Вічна пам’ять героям…

Нехай Воскресіння Христове об’єднає нас у прагненні будувати сильну, квітучу Україну.

А великодні дзвони наповнять наші серця надією та рішучістю звершувати добрі справи.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль