Продовження успішної співпраці між Україною та ЄБРР на фоні протидії агресивній політиці рф має стратегічне значення для безпеки, стабільності та процвітання на європейському континенті. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки співпраці та реалізацію спільних проектів відновлення та розвитку нашої держави.

«Високо цінуємо допомогу, яка надається ЄБРР для потреб України у ці надзвичайно складні часи. Хочу подякувати за незмінну та тверду позицію щодо підтримки України у протидії російському військовому вторгненню та збільшення інвестиційного портфеля Банку в Україні для підтримки нашої реальної економіки», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр окремо відзначив підписання угоди між ЄБРР та НЕК «Укренерго» про надання 300 млн євро на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії. За його словами, проекти захисту та відновлення мережевої інфраструктури вже розпочаті.

«Продовження реформ в енергетичному секторі має вирішальне значення для виживання, відбудови та євроінтеграції нашої країни», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також подякував ЄБРР за допомогу у фінансуванні транспортної інфраструктури України. Він висловив сподівання, що Банк підтримає рішення щодо додаткового фінансування для «Укрзалізниці», а також продовжить співпрацю з «Укравтодором».

Прем’єр-міністр високо оцінив нещодавнє рішення ЄБРР надати Україні 25 млн євро на підтримку аграрного бізнесу в нашій державі та привітав участь Банку в роботі багатосторонньої Координаційної платформи донорів України.

«Сподіваємось на активне долучення ЄБРР до реалізації пріоритетного відновлення в межах попередньо запланованого на 2023 рік портфелю підтримки ЄБРР в розмірі до 1,5 млрд євро», — відзначив Денис Шмигаль.

Як повідомила Оділь Рено-Баcсо, ЄБРР планують цьогоріч сфокусуватися на таких напрямках роботи в Україні, як підтримка державного та приватного сектору (зокрема підтримка малого та середнього бізнесу), фінансування проектів з будівництва доріг, співпраця з містами та громадами, а також підтримка енергетичного сектору.