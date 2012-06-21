У межах робочого візиту до Вільнюса (Литовська Республіка) 8 липня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде, а також Регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

Сторони обговорили впровадження реформ в Україні та реалізацію спільних проєктів.

Прем’єр-міністр зауважив, що з 1 липня в Україні був скасований мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, що фактично дало старт земельній реформі.

«З 1 липня запрацював ринок землі. За перші шість днів було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій. Вперше за 30 років українці отримали можливість вільно розпоряджатися своєю землею. Відкриття ринку землі і розвиток агросектору мають відбуватися відповідно до принципів зеленої економіки. Нам цікавий досвід Світового банку і підтримка з впровадження таких технологій», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду також відзначив, що однією з найбільших реформ в нашій державі стала реформа децентралізації. Україна змінила адміністративно-територіальний устрій і стала на новий шлях розвитку. Денис Шмигаль підкреслив, що це вкрай важливі зміни для регіонального розвитку та процвітання громад.

Крім того, сторони обговорили судову реформу, розвиток антикорупційної інфраструктури, розвиток енергетичного сектору й справедливу трансформацію вугільних регіонів.

Віце-президент Світового банку Анна Б’єрде зі свого боку підкреслила, що Україна залишатиметься важливим партнером для Світового банку.