Проведення кампанії з вакцинації, зміцнення торгово-економічного співробітництва та інтеграція енергетичних ринків до Європейського Союзу. Про це говорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі 24 лютого.

Так, Денис Шмигаль повідомив Габріелюсу Ландсбергісу, що Україна розпочала кампанію з вакцинації населення від COVID-19 та наголосив, що це на сьогодні єдиний у світі спосіб подолання пандемії.

«За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти з 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

У свою чергу Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Денис Шмигаль під час зустрічі також відзначив великі перспективи динамічного розвитку торгово-економічних відносин між Україною і Литвою та закликав продовжити спільну роботу в цьому напрямку в межах Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Крім того, Прем’єр-міністр відзначив, що він особисто й Президент України мають намір взяти участь у IV міжнародній Конференції з питань реформ в Україні у м. Вільнюсі.

«Розраховуємо, що найближчим часом Литовська Республіка запропонує дату проведення Конференції», — сказав очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО є стратегічною метою України.

Однією з головних цілей України в контексті євроінтеграції, за словами Глави Уряду, є синхронізація об’єднаної енергетичної системи України з європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) до 2023 року.

«Технічно ми зробили все для цього. Ми зацікавлені в співпраці з Литвою в частині синхронізації енергетичних систем з ENTSO-Е й готові спільно рухатися в цьому напрямку», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував литовській стороні за чітку й послідовну підтримку України з усіх актуальних питань, пов'язаних, насамперед, із протидією російській агресії. Він нагадав про створення Кримської платформи, метою якої є деокупація Криму, та зазначив, що перший Саміт планується провести 23 серпня цього року.