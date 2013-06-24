9 травня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль узяв участь у вшануванні полеглих захисників у російсько-українській війні.

На церемонії, яка відбулася у Львові на Марсовому полі, разом із главою уряду були високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, міністри закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісари та дипломати.

«Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям», — сказав Денис Шмигаль.

Він подякував іноземним партнерам за солідарність з Україною.

«Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу», — наголосив Прем’єр-міністр.