росія продовжує політику залякування та тероризму, а тому має бути визнаною державою-терористом на міжнародному рівні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з Адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер.

Денис Шмигаль нагадав про цинічні та жорстокі обстріли росією українських міст. Зокрема Миколаєва, Часового Яру, Вінниці, де загинули десятки цивільних мешканців.

«Підтримка США за лідерства Президента Байдена у нашій боротьбі з агресором безпрецедентна. Військова, економічна та гуманітарна допомога щодня допомагають рятувати життя багатьох українців. І ми вдячні за це нашим партнерам», — підкреслив очільник Уряду.

Під час розмови сторони обговорили активізацію співпраці між Урядом та USAID. Прем’єр-міністр подякував Агентству за виділення разом зі Світовим банком 1,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки цього тижня.

«Незважаючи на активні бойові дії, економіка України продовжує працювати. Уряд, у свою чергу, розробив програми безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу. Це важливо для українців, які хочуть працювати тут, вдома. Маємо намір підтримувати підприємництво та створювати робочі місця», — відзначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр запропонував USAID розширити свої програми підтримки малого бізнесу в Україні та долучитись до грантової підтримки українців, які хочуть розпочати власну справу.

Денис Шмигаль і Саманта Пауер також порушили питання збільшення можливостей в Україні для зберігання зернових, будівництва мобільних сховищ, а також План відновлення України.