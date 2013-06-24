6 березня відбулася розмова прем’єр-міністрів України та Франції Дениса Шмигаля і Франсуа Байру. Сторони обговорили широкий спектр питань. Однією з головних тем була оборонна співпраця. Як зазначив глава українського уряду, в ОПК вже є перші напрацювання між українськими та французькими компаніями.

«Розраховуємо на посилення цієї взаємодії», — підкреслив Денис Шмигаль.

Економічне партнерство між двома державами також було на порядку денному в розмові прем’єр-міністрів. Для посилення взаємодії між урядами Денис Шмигаль запропонував провести спільне засідання в Києві та Парижі. Також він зазначив важливість залучення Франції до відновлення нашої країни та подякував за участь у проєктах відбудови Чернігівської області й за підтримку гуманітарних ініціатив для України.

Сторони також обговорили і важливість продовження санкційної політики проти агресора.

«Посилення санкцій — важливий елемент тиску на росію для примусу її сісти за стіл переговорів і закінчити війну. Так само як і заморожені російські активи», — підкреслив Денис Шмигаль та порушив питання їх конфіскації й передачі на користь України.

Прем’єр-міністр України відзначив лідерську роль Франції в зусиллях для встановлення справедливого миру та подякував народу Франції, уряду, Президентові Емманюелю Макрону за непохитну і тверду підтримку України.

Франсуа Байру запевнив у подальшій підтримці нашої держави та допомозі в соціальній, економічній та оборонній галузях, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.