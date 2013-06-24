Ірландія може стати одним із лідерів у майбутньому процесі відновлення України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з Прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава українського Уряду подякував ірландським партнерам за приєднання до спільної декларації, яка була ухвалена очільниками урядів і міжнародних організацій за підсумками Конференції з питань відновлення в Лугано.

«Відновлення має відбуватися за принципом build back better. План Маршалла розпочав діяти через 4 роки після завершення війни. Ми не можемо чекати так довго. Ми хочемо вже сьогодні напрацювати План відновлення нашої держави. Вчора ми затвердили всі основоположні принципи. Серед них «зелена» трансформація, широке партнерство. Ми плануємо відкрити головний офіс відновлення у Києві та філії в інших країнах», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що важливо також знайти спільну модель страхування військових ризиків для бізнесу, який вирішить зараз інвестувати в Україні й реалізовувати тут проекти.

«У Лугано ми багато обговорювали страхування військових ризиків для бізнесу, який готовий прийти сьогодні в Україну. Це важливо, щоб економіка могла жити, щоб створювалися робочі місця й люди, які виїхали, могли повернутися в Україну й працювати», — зауважив Денис Шмигаль. Він подякував ірландському бізнесу, що працює в Україні, та висловив переконання, що вони долучаться до процесу відбудови.

Очільник Уряду України наголосив, що основні витрати на відновлення мають бути компенсовані за рахунок конфіскації заморожених російських активів. За його словами, це має стати новою моделлю міжнародної безпеки в майбутньому.

Прем’єр-міністри також обговорили воєнні злочини, вчинені росією на території України. Денис Шмигаль підкреслив, що росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, оскільки єдина мета розв’язаної нею війни — геноцид українського народу.

Глава Уряду України подякував Ірландії за прийом українців, які були вимушені виїхати з країни, та за підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави.

«Статус кандидата дає нам не лише надію і моральну підтримку. Це те, за що боровся український народ — бути в родині цивілізованих країн і Європейського Союзу», — відзначив Денис Шмигаль.

Міхал Мартін зі свого боку запевнив, що Ірландія надалі буде допомагати українцям і шукатиме механізми для фінансової допомоги в межах Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Ірландії додав, що вони працюватимуть із ірландським бізнесом, аби залучити якнайбільше учасників для процесу відновлення України.