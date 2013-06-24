Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів учора зустріч із послом Японії Кунінорі Мацудою, який завершує дипломатичну роботу в Україні. Очільник уряду висловив вдячність за підтримку Японією резолюцій ООН на користь нашої країни, формули миру Президента Володимира Зеленського зокрема в частині ядерної безпеки і підписання безпекової угоди.

«Японія готова інвестувати в нашу державу. Готуємося до підписання угоди про захист інвестицій. Та очікуємо на відкриття офісу JETRO (Японської організації зовнішньої торгівлі) в Україні. Усі ці кроки сприятимуть активній співпраці між нашими бізнесами», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що Японія надає нашій державі неоціненну допомогу, особливо в гуманітарній сфері. До кінця року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть саме японського виробництва. Крім того, Японія істотно допомагає в медичній галузі.

Прем’єр-міністр окремо подякував послу Японії за підтримку рішення країн G7 щодо надання Україні 50 мільярдів доларів від використання заморожених російських активів і вручив Почесну грамоту Кабінету Міністрів, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.