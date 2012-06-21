Зміна якості освіти, передусім вищої, має допомогти державі реалізувати стратегічну мету переходу від нинішнього сировинного типу економіки до економіки доданої вартості. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спілкування зі студентами Сумського національного аграрного університету в межах своєї робочої поїздки областю.
Прем’єр прагне, щоб вища школа стала конкурентною. За приклад він узяв аграрний сектор. «У державі є передові напрацювання й наукові розробки, впровадження яких у виробництво дасть змогу істотно наростити переробку й виготовлення кінцевого продукту, — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Агросектор — п’ята частина ВВП держави. Але цю частку можна збільшити, якщо технології та продукт народжуватимуться в Україні».
Говорив він і про децентралізаційні зміни, повноваження й ресурси в регіонах, відповідальність представників місцевої влади та вимоги об’єднаних територіальних громад. Він нагадав, що торік на місця передано понад 100 мільярдів гривень у вигляді додаткових доходів місцевих бюджетів. Їх можна використати на потреби ОТГ.
У ВНЗ Прем’єр ознайомився з роботою Центру точного землеробства (одним з передових закладів з підготовки інженерів, маркетологів, агрономів), подивився на розробки студентів і відзначив їхній високий конкурентний рівень.
У Сумській обласній клінічній лікарні глава уряду вручив сертифікат на отримання інтервенційної агіографічної системи Philips. Усе — в межах проекту КМУ зі створення інтервенційних кардіологічних центрів. Це один з найсучасніших у світі апаратів, який здійснює високотехнологічний рентгеноконтрастний метод дослідження судин і відображає їх анатомію, функціональний стан і використовується для діагностики патології артерій та вен. Коштує техніка 23 мільйони гривень.
Сертифікат передано головному лікареві Володимирові Гороху. Прем’єр домовився з керівниками міської та обласної влади про розроблення нових напрямів реформування системи медичних послуг у Сумській області.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»