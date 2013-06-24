Оборонну співпрацю обговорили під час телефонної розмови у вівторок прем’єр-міністри України та Албанії Денис Шмигаль і Еді Рама. Прем’єр-міністр подякував Албанії за підготовку українських військових і зазначив, що Україна розраховує на продовження та розширення цієї програми відповідно до угоди про довгострокове співробітництво та підтримку. Документ підписали в січні Президент України і голова уряду Албанії. У розмові урядовців ішлося про притягнення росії до відповідальності та посилення санкційного тиску.

«Координуємо з партнерами зусилля для протидії російському тіньовому флоту», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр схвалив відкриття Посольства Албанії в Києві. Денис Шмигаль переконаний, що початок роботи дипломатичного представництва сприятиме посиленню взаємодії двох країн на всіх рівнях.

«Цінуємо підтримку Албанією ініціатив на користь України, а також майбутнього членства нашої держави в ЄС і НАТО», — наголосив Прем’єр і подякував за допомогу, надану нашій країні після повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.