Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний разом із представниками Ради з молодіжних питань при Президентові України та Могилянської Стратегічної Агенції презентували комплексну систему підтримки молоді під час війни та повоєнного відновлення. Ця ініціатива стала результатом спільних зусиль українських та міжнародних партнерів і має на меті забезпечити безпеку, можливості розвитку та реалізацію потенціалу молодих українців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Молодь – це стратегічна домінанта у відновленні України. Ми будуємо систему, яка гарантує комплексний розвиток усіх категорій молоді, закладаючи фундамент для майбутнього країни. Особливу увагу ми приділяємо діджиталізації процесів, адже технології дають змогу забезпечити прозорість, ефективність і доступність рішень для молоді незалежно від обставин», – наголосив Матвій Бідний.

«Ми розвиваємо модель «Молодіжної гарантії», яка допоможе забезпечити працевлаштування молодих людей, зокрема без досвіду, а також ветеранів та ветеранок. Ця модель сприятиме залученню бізнесу через цифрові інструменти та грантові програми для молоді. Наша мета – підтримати молодь на всіх рівнях і дати їй реальні можливості для розвитку», – додав його заступник Андрій Чесноков.

Система також враховує питання реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій. «Стратегія деокупації та підтримка молоді, яка повертається, передбачає створення спільнот, мобільних молодіжних програм і забезпечення освітніх можливостей на всіх рівнях», – зазначив Міністр.

Матвій Бідний подякував урядам країн-партнерів, Фонду «Партнерство за сильну Україну», Раді з молодіжних питань при Президентові України та Могилянській Стратегічній Агенції за їхню підтримку.

«Діджиталізація, партнерство та спільна відповідальність – ключові складові нашої роботи. Лише разом ми зможемо створити середовище, в якому молодь буде захищеною, залученою та готовою вести країну до перемоги й відновлення», – підсумував Міністр.