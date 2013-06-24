Відбулася офіційна презентація Централізованої закупівельної організації Агентства відновлення. Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба виступив на заході із вітальним словом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Ми багато говоримо про швидкість відбудови. Але так само важливо забезпечити її якість і прозору, ефективну витрату ресурсів. Саме для цього створена Централізована закупівельна організація Агентства відновлення. Це інструмент, який дозволяє забезпечити однакові умови для всіх учасників ринку, уніфіковані процедури, прозорі тендери, сучасне управління закупівлями, незалежний контроль.

Створення ЦЗО – сигнал підтримки з боку Агентства для громад. Це сигнал для українських і міжнародних компаній про те, що в Україні можна працювати чесно і ефективно. Також сигнал для міжнародних партнерів – ми не просто просимо про допомогу, а створюємо системи, здатні нею розпоряджатися відповідально.

ЦЗО Агентства відновлення – фундамент системи закупівель нового зразка: чесної, зрозумілої, заснованої на принципах Європейського Союзу. Я вдячний партнерам, які долучилися до процесу створення організації: Антикорупційній ініціативі ЄС, експертам, донорам, представникам громадянського суспільства. Така залученість це не просто підтримка. Це спільна відповідальність за те, як саме ми відбудовуємо Україну”, – зазначив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, на початку квітня цього року Уряд схвалив постанову про створення ЦЗО. Її діяльність координуватиме безпосередньо Агентство. Організація буде закуповувати товари та послуги. Це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

“ЦЗО – це фактично маркетплейс державних закупівель з відбудови. Це один з елементів нової архітектури відбудови, яка має відповідати за дві речі. В першу чергу – це ефективність і друге – довіра міжнародних та українських компаній, які зможуть долучитись до відбудови. Це дуже важливо для нової філософії відновлення України і для того, щоб дійсно зробити цей процес найбільш ефективним”, - зазначив Голова Агентства відновлення України Сергій Сухомлин.

Закупівлі в першу чергу будуть здійснюватися для обласних служб відновлення Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва – органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, державних підприємств тощо.

Діяльність ЦЗО ґрунтується на декількох ключових принципах:

Єдиний підхід. Зараз кожна служба відновлення проводить закупівлі окремо, з різною якістю і складністю. ЦЗО дозволяє об'єднати ці закупівлі, спростити процес, отримати кращу ціну й умови.

Готові рішення. ЦЗО створює шаблони документів, типові технічні завдання, стандартизовані підходи до оцінки. Це знімає навантаження з команд на місцях і зменшує кількість помилок.

Чіткий розподіл ролей. ЦЗО проводить тендер, але не укладає договори і не управляє коштами. Замовником залишається служба відновлення. Це дозволяє уникати конфлікту інтересів.

Прозорість. Всі закупівлі публічні. Вони проходять через Prozorro, супроводжуються внутрішнім контролем, а стратегію розвитку ЦЗО забезпечує незалежна наглядова рада з міжнародною участю.

Підтримка громад. Кожна громада чи інший замовник може звернутися до ЦЗО за комплексним рішенням з реалізації проєкту будівництва, і отримає фахову підтримку у цьому.

Відкритість до бізнесу. ЦЗО відкриває можливість до укладання рамкових угод зі стабільними умовами на кілька років. Українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові, інвестувати в персонал, відкривати офіси в Україні.

Концепція ЦЗО для Агентства створювалася спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI).