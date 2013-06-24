14 серпня відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. На ньому презентували Державну цільову соціальну програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Участь узяли представники уряду, наукової спільноти, громадські діячі та міжнародні партнери з розвитку.

«Програма містить чіткий алгоритм консолідованих дій на найближчі п’ять років у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Вона врахувала основні нагальні виклики і загрози для українського суспільства», — наголосив голова координаційної ради Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«За рік команда Мінмолодьспорту виконала всі завдання, визначені у прикінцевих та перехідних положеннях закону України: затвердила нову стратегію, концепцію державної програми, зміни до Бюджетного кодексу та більш як десяток нормативних актів. Державна програма — завершальний крок нормотворчого етапу», — додав очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний.

Захід став майданчиком для обміну досвідом між провідними міністерствами — молоді та спорту, освіти і науки, оборони та у справах ветеранів. Свої підсумки презентувала і Національна академія педагогічних наук України.

Уперше власні напрацювання представила громадськість. Всеукраїнська громадська організація «Молодий народний рух» продемонструвала ключові проєкти у царині військово-патріотичного виховання, реалізовані спільно з Мінмолодьспорту.

Засідання завершилося ухваленням рекомендацій для подальшого впровадження державної політики у сфері національної та громадянської ідентичності. Ці рекомендації буде реалізовано на всіх рівнях, повідомляє Мінмолодьспорту.