Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ — Сили безпілотних систем. Про це під час офіційної презентації заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

«У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти рф. Цієї перемоги ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості й тому, що ви робите, щоб захистити життя і здоров’я наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань в повітрі, на землі та на морі роботів і безпілотні системи», — зазначив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що Україна вивчає досвід сучасної війни й одразу впроваджує зміни: «Ми показали всьому світові, що вже відійшли від консервативного підходу. Створивши прецедент, тепер готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів».Символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. Адже ластівка — один з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.Сили безпілотних систем було створено 7 травня — Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України про створення цього роду військ, повідомляє Міноборони.