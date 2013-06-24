За участі Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у Києві відбулася презентація магістерських програм з публічного управління й адміністрування на деокупованих територіях. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході також взяли участь: заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, Постійна представниця Президента в АРК Таміла Ташева, голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Зокрема, було представлено освітньо-наукову програму «Постконфліктне врядування» й освітньо-професійну програму «Урядування на повоєнних територіях». Вони напрацьовані КНУ імені Тараса Шевченка з групою експертів.

Фахівці, підготовлені за цими програмами, матимуть необхідні знання для роботи на деокупованих територіях, в тому числі АР Крим і м. Севастополі після їх звільнення.

«Після деокупації територій постає питання щодо відновлення роботи державних органів. Особливо багато кадрів знадобиться для Криму. Тому Мінреінтеграції разом з Представництвом Президента в АРК і Національним агентством України з питань державної служби вже розробили постанову щодо створення резерву працівників для роботи на деокупованих територіях», – зазначила Ірина Верещук.

Крім того, посадовець подякувала Раді національної безпеки і оборони України за розробку нової стратегії деокупації та реінтеграції Криму.