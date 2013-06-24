Платформа Дія.Engine — інноваційне рішення, завдяки якому міністерства й державні органи зручно створюватимуть реєстри і керуватимуть ними. Це дасть змогу впорядковано й безпечно зберігати дані в реєстрах, автоматизовувати та оцифровувати державні послуги, що пришвидшить запуск онлайн-сервісів та діджиталізацію загалом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив можливості інструмента, його основний функціонал та плани розвитку. Також під час презентації виступили заступник Міністра цифрової трансформації Валерія Іонан, керівниця проектів цифровізації від німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Юлія Шапперт, Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

«Щоб отримати послугу в Дії, потрібно зробити всього кілька кліків. Але це лише вершина айсберга. За кожним сервісом стоять реєстри та обмін даними між ними. Це основа створення цифрової держави. Дія.Engine — інструмент, який дасть змогу створювати реєстри та керувати ними. Вартість розробки на платформі — вдвічі нижча, порівняно зі звичайною. Строк розробки — у два-три рази швидше. Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів. Частина з них вже працюють, інші — у розробці та будуть готові найближчим часом», — зазначив Михайло Федоров.

Один з відомих реєстрів, розроблений з допомогою Дія.Engine, — Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Сьогодні в реєстрі зберігається понад 520 тисяч повідомлень від українців. Саме він став основою для запуску комплексної програми єВідновлення, яка є фундаментом прозорої відбудови України. Завдяки функціонуванню реєстру українці можуть отримувати унікальну й технічно складну послугу в кілька кліків.

«Кожна п’ята кібератака російських хакерів спрямована на державні установи. Ми не маємо права допустити успіху таких атак. І ми не можемо допустити, щоб побоювання щодо безпеки систем зупиняли наш розвиток, зупиняли розвиток цифрового суспільства та запровадження нових сервісів. Саме тому держава створила простір, де державні бази даних будуть під захистом. Проголосивши курс на цифровізацію, ми також даємо інструмент, як цю цифровізацію впроваджувати відкрито, прозоро та безпечно», — підкреслив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Всього в Україні понад 400 державних реєстрів. Значна частина з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи ексель-табличках. Такі реєстри не можуть обмінюватися даними з іншими системами. А отже, унеможливлюють запуск багатьох цифрових послуг та розвиток цифрової держави. Платформа Дія.Engine — системне рішення, яке змінює підхід до створення реєстрів та керування ними.

«За допомогою інноваційної Diia.Engine Міністерство цифрової трансформації України не лише оптимізує взаємодію та управління даними в Дії, тобто в найважливішому цифровому інтерфейсі між державою та громадянами, а й закладає основу для покращених послуг “від держави для держави”. Diia.Engine як low-code платформа покращує ефективність державних цифрових послуг для всіх секторів та адміністративних рівнів. На сьогодні вже розроблені конкретні рішення на базі Diia.Engine. Я пишаюся, що за дорученням Федерального уряду Німеччини GIZ робить свій внесок до цих процесів, і рада майбутній співпраці», — зазначила керівниця проектів від GIZ Юлія Шапперт.

Платформа Дія.Engine дає змогу держорганам розробляти реєстри різного рівня складності за допомогою простих інструментів та автоматизовувати державні послуги та бази даних. Для цього не потрібні великі команди і, відповідно, бюджет для оплати їхньої роботи. Розробники проходять навчання та отримують консультації про користування функціоналом.

Зараз уже 20 міністерств та ЦОВВ використовують платформу Дія.Engine для створення більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг. Зокрема, у межах проектів, що впроваджує німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини, розробляється більше ніж 20 реєстрів. Розробка цих реєстрів здійснюється за підтримки Фонду Східна Європа. Більшість створюється з нуля, оскільки раніше збір даних відбувався або за застарілою схемою, або не вівся взагалі. Відповідно, неможливо було аналізувати дані та налагодити потенційно можливий обмін даними.