На тлі оголошення росією мобілізації країни-партнери мають ще більше посилити допомогу Україні.

З такою заявою виступив президент Чехії Мілош Земан. Заяву розмістив у Твіттеріречник глави держави Іржі Овчачек, передає Укрінформ.

«російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України. Адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні, але не лише у військовій сфері», – йдеться у заяві президента.

Раніше в такому ж ключі висловилися прем'єр-міністр Петр Фіалата інші представники чеського уряду. Зокрема, Фіала сказав, що оголошення часткової мобілізації в росії показало, що путін налаштований продовжувати свою агресивну політику, але підтримка України з боку Заходу має тривати. «Він (путін) здивований тим, як мужньо українські друзі захищаються, його здивувала єдина відповідь Заходу. Наша відповідь на це має бути такою ж, як і раніше - чітка підтримка України», – сказав Фіала журналістам у Празі, згадавши про військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни Мілош Земан вважався одним з найбільш проросійських європейських політиків, але він одним з перших засудив російське вторгнення, заявивши 24 лютого, що «божевільних треба ізолювати», а в серпні під час зустрічі з послами сказав, що «росія нічого не отримала і все втратила».