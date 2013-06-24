Литва готова до будь-яких кроків росії у відповідь на рішення влади країни заборонити транзит великої номенклатури вантажів до Калінінградської області відповідно до санкцій Євросоюзу проти рф за агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Reutersзаявив президент Литви Ґітанас Науседа.

«Ми готові до недружніх дій з боку росії у відповідь, таких як відключення від системи електромережі BRELL або інші. Проте я не вірю, що росія буде нам кидати виклик у військовому сенсі, тому що ми є членом НАТО», - сказав він.

Науседа додав, що Литва з нетерпінням чекає на реалізацію наступних етапів санкцій.

«Було б добре, якби Європейська комісія пояснила їхній зміст (санкцій – ред.) російській владі. Це могло б зняти частину нинішньої напруженості, яка не відповідає інтересам ні Європейського Союзу, ні росії», - зазначив президент.

Раніше кремль попередив Литву, що москва відреагує на заборону на транзит товарів до Калінінграда таким чином, що її громадяни «відчують біль» від цього кроку.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні мзс росії викликало очільницю литовської дипмісії Віргінію Умбрасене і заявило їй протест у зв'язку із рішенням влади Литви заборонити транзит великої номенклатури вантажів до Калінінградської області. Було висунуто вимогу «негайного скасування рестрикцій» і водночас заявлено, що «росія залишає за собою право на дії задля захисту своїх національних інтересів».

Після цього МЗС Литви вручило тимчасовому повіреному у справах росії Сергію Рябоконю ноту з роз'ясненням щодо обмежувальних заходів ЄС до деяких категорій товарів, що прямують транзитом до Калінінграда. Під час зустрічі було спростовано поширену російською стороною інформацію про те, ніби Литва заборонила транзитні перевезення пасажирів і вантажів, які не підпадають під санкційний режим ЄС.