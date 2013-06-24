Президент Володимир Зеленський зустрівся із працівниками та працівницями оборонно-промислового комплексу України, подякував за їхню роботу та відзначив державними нагородами.

«Уже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет і далекобійної зброї, дронів. Понад 40відсотків усієї зброї, що застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що для гарантування своєї безпеки Україна збільшуватиме виробництво зброї самостійно та разом з партнерами. Він вручив працівникам і працівницям підприємств вітчизняного ОПК ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, один з яких — посмертно, медаль «За працю і звитягу», а також присвоїв почесне звання «Заслужений машинобудівник України».

Зустріч відбулася з нагоди Дня працівника ОПК, який Україна вже втретє відзначає 13 квітня. Саме цього дня 2022 року двома українськими ракетами «Нептун» було знищено російський ракетний крейсер «Москва», повідомляє Офіс Президента.