Учора на Донеччині Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Командувач ОСУВ «Хортиця» Юрій Содоль доповів про оперативну обстановку в зоні відповідальності, зокрема щодо оборони Часового Яру, і поінформував про основні потреби військових підрозділів.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповів про ліквідацію наслідків російських обстрілів і відновлення водопостачання в населених пунктах. Також він розповів про забезпечення навчання в регіоні та будівництво шкільних укриттів. Вадим Філашкін зазначив, що Донецька ОВА разом з іншими областями і Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури зводить третю лінію оборони в регіоні.

Керівники управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про контррозвідувальну роботу і криміногенну ситуацію в області.

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Глава держави оглянув вогневі споруди, захисні залізобетонні конструкції, траншеї, спостережний пункт та невибуховізагородження.

Президент України також відвідав медичну роту 95 окремої десантно-штурмової бригади. Він поспілкувався з бійцями, які там лікуються, і запитав про забезпечення медичної роти.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

«Дякую за службу, за захист України. Нехай вам щастить! Бажаю одужання й перемоги», — сказав він.

Також Президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями «За врятоване життя».

«Дякую за вашу роботу. Ви докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів. Дякую, що лікуєте наших бійців та служите Україні. Бажаю вам перемоги, здоров’я та бути дуже міцними», — наголосивглавадержави, повідомляє Офіс Президента.

Джерело: Офіс Президента