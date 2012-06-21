В ході вчорашньої пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде реалізована ще одна пенсійна реформа. Також він нагадав, що в рамках програми підтримки пенсіонерів додаткові виплати в 2021 році отримають ті, хто досяг віку 75 років. Про це пише Обозреватель.

«Щодо пенсій, там справедливості поки що я не бачу. Буде пенсійна реформа. Але програма 80 плюс запрацювала. У цьому році пенсіонери 75 плюс отримають гроші. Але цього занадто мало. Допомагаємо як можемо », – сказав глава держави.

При цьому він додав, що всім пенсіонерам, які реально перебувають за межею бідності, додали на період коронавірусу по 1000 гривень.

«У нас 12 мільйонів пенсіонерів у країні, як дві-три невеликі країни Європи. Дуже складно підвищити пенсії всім », – пояснив Зеленський.

За його словами, уряд на даний момент в першу чергу повинен забезпечити пенсіонерів якісною медициною, медикаментами, засобами захисту.

За його словами, це велика програма, яку веде міністр соціальної політики України Марина Лазебна.