Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу України та запровадження Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний законопроект № 8433було розроблено народними депутатами за участю команди Мінінфраструктури та Держенергоефективності і схвалено Парламентом 11 квітня цього року.

Прийняте Парламентом і Президентом рішення – це знаковий крок, який підтверджує, що Україна дотримується глобального тренду декарбонізації попри будь-що.

Нарешті, вперше за багато років, Україна впроваджує європейський принцип «забруднювач платить», як це передбачено Регламентом ЄС про управління енергетикою і кліматичними діями. Це означає, що кошти з податку на викиди СО2 буде спрямовано саме на енергоефективні цілі.

«Закон дає «зелене» світло для створення в Україні спецфонду, який стане надійним і, що важливо, постійним джерелом фінансування численних проектів і програм з енергоефективності у різних секторах економіки», – пояснила Ганна Замазєєва.

«Дякую Президенту, Парламенту та всім, хто долучився і підтримав нарешті створення фонду. Як тільки закон було ухвалено, ми разом із командою Мінінфраструктури почали розробку механізмів використання коштів і створенням фінансових інструментів, що могли б стимулювати і декарбонізацію, і енергоефективність», – пояснила Ганна Замазєєва.

Завдяки фонду Держенергоефективності, як головний енергоменеджер країни, буде реалізовувати державну політику із реальним запровадженням дієвих інструментів. Планується втілити різні механізми, які існують в світі: від «зелених» облігацій, ЕСКО-проектів, «зеленого» кредитування до факторингу та лізингу.

Основні завдання фонду:

підтримка державних програм енергоефективності, альтернативних джерел енергії та декарбонізації;

залучення міжнародних кредитних коштів та грантів для реалізації інвестиційних проектів;

надійна окупність і повернення іноземних інвестицій і фінансових зобов'язань.

«Створивши і наповнивши фонд, ми зможемо втілити чимало програм, які дозволять населенню, бізнесу, місцевій владі ставати енергоефективними і енергонезалежними.

Заощаджені кошти громади можуть спрямувати на свою відбудову, соціальний добробут, а підприємства - на свій розвиток і підвищення своєї конкурентоздатності», - підсумувала Ганна Замазєєва.