Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу України та запровадження Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Про це повідомляє Урядовий портал.
Відповідний законопроект № 8433було розроблено народними депутатами за участю команди Мінінфраструктури та Держенергоефективності і схвалено Парламентом 11 квітня цього року.
Прийняте Парламентом і Президентом рішення – це знаковий крок, який підтверджує, що Україна дотримується глобального тренду декарбонізації попри будь-що.
Нарешті, вперше за багато років, Україна впроваджує європейський принцип «забруднювач платить», як це передбачено Регламентом ЄС про управління енергетикою і кліматичними діями. Це означає, що кошти з податку на викиди СО2 буде спрямовано саме на енергоефективні цілі.
«Закон дає «зелене» світло для створення в Україні спецфонду, який стане надійним і, що важливо, постійним джерелом фінансування численних проектів і програм з енергоефективності у різних секторах економіки», – пояснила Ганна Замазєєва.
«Дякую Президенту, Парламенту та всім, хто долучився і підтримав нарешті створення фонду. Як тільки закон було ухвалено, ми разом із командою Мінінфраструктури почали розробку механізмів використання коштів і створенням фінансових інструментів, що могли б стимулювати і декарбонізацію, і енергоефективність», – пояснила Ганна Замазєєва.
Завдяки фонду Держенергоефективності, як головний енергоменеджер країни, буде реалізовувати державну політику із реальним запровадженням дієвих інструментів. Планується втілити різні механізми, які існують в світі: від «зелених» облігацій, ЕСКО-проектів, «зеленого» кредитування до факторингу та лізингу.
Основні завдання фонду:
- підтримка державних програм енергоефективності, альтернативних джерел енергії та декарбонізації;
- залучення міжнародних кредитних коштів та грантів для реалізації інвестиційних проектів;
- надійна окупність і повернення іноземних інвестицій і фінансових зобов'язань.
«Створивши і наповнивши фонд, ми зможемо втілити чимало програм, які дозволять населенню, бізнесу, місцевій владі ставати енергоефективними і енергонезалежними.
Заощаджені кошти громади можуть спрямувати на свою відбудову, соціальний добробут, а підприємства - на свій розвиток і підвищення своєї конкурентоздатності», - підсумувала Ганна Замазєєва.