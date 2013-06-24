У Харківській області Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі, оглянув відновлені багатоквартирні будинки та поспілкувався з мешканцями.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів главі держави, що торік відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цього року в жовтні.

Крім того, Олег Синєгубов розповів про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати операційні. За його словами, загалом на Харківщині реалізують 70 проєктів з відбудови житлового фонду й лікарень. Вони увійшли до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансують за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У Харкові Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в місті та області. Президент наголосив, що очікує на чіткий план захисту неба Харківщини та відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач ОСУВ «Хортиця» Андрій Гнатов доповіли главі держави про оперативну ситуацію на території Харківської області та в межах відповідальності угруповання.

Голова правління ПрАТ «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів про перебіг виконання робіт з інженерного захисту об’єктів енергетичного сектору й означив терміни, коли вдасться подолати енергодефіцит у регіоні.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов поінформували про підготовку регіону до осінньо-зимового періоду. За словами Ігоря Терехова, вже встановлено 22 когенераційні установки та 31 модульну котельню. Загалом потреба міста — понад 140 об’єктів вироблення енергії, що дадуть змогу забезпечити 340 МВт.

На Полтавщині Президент зустрівся із представниками бізнесу в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Для нас важливо зберегти все те, що робиться, і те, що зроблено в Україні. Дякую за вашу роботу, за ідеї, найголовніше — за те, що зберегли підприємства, а значить, зберегли людей, заробітну плату людям. Це і є внесок у збереження України», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що держава робитиме все для посилення ППО регіону.

Під час зустрічі також обговорили відновлення енергетики та можливості для бізнесу. Зокрема, «Доступні кредити 5—7—9%» на купівлю енергетичного обладнання, скасування мит і ввізного ПДВ для нього, а також спрощення процедур для встановлення власної генерації.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 мільярда гривень.

«Аграрії вже отримують компенсації за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки, індустріальні парки можуть подавати документи в банки на відшкодування від держави за будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електромереж, інвестори, які готові вкладати понад 12 мільйонів євро, можуть подавати заявки на компенсації також», — зауважила Юлія Свириденко.

Президент відвідав релоковану компанію, яка спеціалізується на виробництві автотранспортних засобів, і підприємства ОПК. У присутності глави держави Міноборони уклало два оборонні контракти з виробниками на майже 5 мільярдів гривень.

«Дякую, що працюєте. Дуже важливо, щоб економіка була в Україні. Це і допомога воїнам, і багато іншого», — сказав Президент, звертаючись до працівників релокованої компанії.

Виконавчий директор підприємства розповів главі держави, що до повномасштабного російського вторгнення компанія працювала на Харківщині. Через постійні обстріли та зокрема влучання в саме підприємство його релокували на Полтавщину в липні 2022-го.

Володимирові Зеленському продемонстрували зразки продукції, яку виробляє компанія: причіпну техніку і спецавтомобілі.

Президент поспілкувався з людьми, які працюють на виробництві, серед них і місцеві жителі, і вимушені переселенці. Окрему увагу приділили посиленню ППО та забезпеченню електроенергією.

Джерело: Офіс Президента