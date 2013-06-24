Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустрічі із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом і Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, повідомляє ОП.

Під час переговорів із Президентом Чехії глава Української держави зазначив: «Дякую за ваш візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Ми високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення». Президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю і сміливістю українського народу, який бореться за свою незалежність. На зустрічі із Президентом Словаччини глава Української держави подякував за гуманітарну та оборонну допомогу. «Дякую за підтримку українців, які тимчасово перебувають у вашій країні, за підтримку суспільства. Також дякую за велику підтримку нашої армії на полі бою», — сказав Володимир Зеленський та відзначив важливість допомоги Словаччини у відновленні нашої країни. Зузана Чапутова наголосила на всебічній підтримці України від Словаччини.

Докладніше про підсумки візиту лідерів Чехії та Словаччини — в наступному номері.