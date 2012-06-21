В Україні є політична воля для проведення великої приватизації, оскільки держава – неефективний керівник активів. До стратегічних підприємств, які мають залишатися в держвласності, можна застосувати механізм державно-приватного партнерства. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» у Києві.

«Держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером», – наголосив він.

До того ж, як зауважив Президент, держава не має мільярдів на модернізацію того чи іншого підприємства. Тому потрібно проводити велику приватизацію.

«Передусім важливо не скільки отримає держава на вході, а скільки отримає податків щомісяця, щороку. Бізнес – це не про «купи-продай», не посередництво. Бізнес – це постійне вкладання грошей у технології, ідеї, креатив, а потім постійне отримання невеликих прибутків. Бізнес – це 10-15-20% постійного прибутку», – пояснив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що Фонд державного майна вже здійснює підготовку низки держпідприємств до приватизації. Раніше ФДМУ отримав від Державного управління справами готелі «Україна» та «Дніпро». Останній минулого літа був проданий на відкритому прозорому аукціоні за рекордну суму. Зараз готується до приватизації «Президент-Готель».

Крім того, триває підготовка до приватизації ПАТ «Центренерго», яке, за словами Володимира Зеленського, було очищене від усіх груп впливу. Також іде робота щодо продажу Одеського припортового заводу тощо.

Водночас Президент додав: «Є стратегічні підприємства, яких держава не має права позбавитись».

Тому, за його словами, до великих стратегічних і потенційно прибуткових держпідприємств можна застосовувати механізм державно-приватного партнерства, коли та чи інша приватна компанія інвестуватиме в модернізацію й отримуватиме прибуток у той час, як підприємство залишатиметься у державній власності.

«Не треба цього боятися. Ми ж бачимо, що відбувається з Укрзалізницею – просто без сліз неможливо дивитись. Вони банкрути», – розповів Глава держави.

За його словами, міністру інфраструктури Олександру Кубракову поставлено завдання, щоб Укрзалізниця вийшла на прибутковість.

«Тому, незважаючи на те що Укрзалізниця – це стратегічне підприємство, не бачу великої проблеми, щоб, наприклад, у будівлі вокзалів зайшли круті великі ритейлери. Щоб там були магазини, кафе, кінотеатри… Я би здав всі вокзали в концесію, було б дуже круто. Нехай люди заробляють, нехай люди отримають комфорт», – резюмував Президент.

Володимир Зеленський також позитивно оцінює бажання державних компаній, зокрема НАК «Нафтогаз України» чи НАЕК «Енергоатом», вийти на IPO.

Також Президент зауважив, що продовжується середня й мала приватизація. «Вважаю, що треба позбавитись від сотні санаторіїв, які не працюють чи які «розпиляли», де землю забрали. Це робили багато років. Ми це усвідомлюємо, ніхто нікого не виправдовує. Це все було, і треба всього позбавитись, щоб зайшов бізнес», – зазначив Володимир Зеленський.