Глава держави Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів в Україні: Китаю — Ма Шенкуня, Саудівської Аравії — Мухаммада бін Абдулазіза бін Салеха Аль-Барака та Сербії — Андона Сапунджі.

Зустрічаючись із Послом Китаю, Володимир Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності України та наголосив, що важливо розвивати двосторонні відносини, зокрема в торгівлі. «До війни Україна та Китай мали великі обсяги торгівлі. Звичайно, ми хочемо, щоб це відновилося і щоб наші відносини були міцнішими в більшій кількості напрямів», — додав Президент. Він також розповів про участь Північної Кореї у війні проти України й зазначив, що наша держава розраховує на сильний голос Китаю.

У розмові з Послом Саудівської Аравії глава держави подякував за енергетичну й гуманітарну підтримку та окремо відзначив роль цієї країни у звільненні військовополонених і поверненні депортованих росією українських дітей.

Під час розмови з Послом Сербії Президент подякував за фінансову та гуманітарну підтримку й відзначив важливість регулярного діалогу з Александром Вучичем, повідомляє Офіс Президента.