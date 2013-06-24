Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Естонської Республіки Аннелі Кольк, Республіки Словенія Матеї Превольшек, Угорщини Антала Хеізера та Європейського Союзу Катаріни Матернової, повідомляє Офіс Президента.

Під час зустрічі з Послом Естонської Республіки Володимир Зеленський подякував Естонії за непохитну і предметну підтримку України під час повномасштабної російської агресії. Аннелі Кольк зазначила, що для неї честь працювати в Україні й перебувати нині серед українців, вона мріяла про це.

Спілкуючись із Послом Словенії Матеєю Превольшек, глава Української держави відзначив вагому допомогу від цієї країни, насамперед десять пакетів оборонної підтримки, а також гуманітарну допомогу, надану з початку широкомасштабної російської агресії. Було відзначено, що Словенія, яка з 2024 року буде непостійним членом Ради Безпеки ООН, докладатиме максимум зусиль для наближення сталого та справедливого миру для України.

Під час зустрічі з Послом Угорщини Анталом Хеізером Володимир Зеленський висловив сподівання на участь угорського керівництва у другому Міжнародному саміті щодо продовольчої безпеки. Глава держави окремо порушив тему експорту української аграрної продукції. Було наголошено на необхідності досягнення взаємоприйнятного рішення за підсумками переговорів профільних відомств двох країн.

Вітаючи із призначенням нового Посла ЄС в Україні Катаріну Матернову, Президент зазначив, що євроінтеграція — один із ключових пріоритетів для нашої країни, дуже важливий для всього українського суспільства — і для цивільних, і для військових. «Ми маємо виклик, але дуже приємний для нас — почати переговори щодо майбутнього членства в ЄС», — зазначив Володимир Зеленський.