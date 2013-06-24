Президент України Володимир Зеленський у понеділок прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Республіки Польща в Україні Ярослава Ґузи, посла Австралії в Україні Пола Леманна, посла Королівства Таїланд в Україні Ураси Монгколнавін, посла Республіки Гана в Україні Франциски Ашіті-Одунтон та посла Республіки Уганда в Україні Стівена Мубіру, які розпочали роботу в нашій країні. Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська» у столиці.

Вітаючи посла Республіки Польща з початком дипломатичної місії в Україні, Володимир Зеленський подякував польському народові за підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної війни.

«Ми вдячні за прихисток для великої кількості українців, гуманітарну та військову допомогу», — сказав він.

Володимир Зеленський також відзначив особистий внесок керівництва Польщі в консолідацію міжнародних зусиль на підтримку України.

Обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ППО та інших ключових потребах Сил оборони України, а також підготовку та проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. Окремо зачепили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України й важливості підтримки Польщею поступу нашої країни на шляху до ЄС і НАТО. Глава держави акцентував на важливості підготовки двосторонньої безпекової угоди та закликав до розблокування українсько-польського кордону.

Під час розмови з послом Австралії Полом Леманном Президент високо оцінив рівень відносин між двома країнами та подякував Австралії за вагому допомогу від початку повномасштабної російської агресії.

«Дуже вдячні за вашу військову підтримку. Це було надзвичайно важливо», — зазначив Володимир Зеленський.

Обговорили перспективи поглиблення двостороннього політико-безпекового діалогу передусім у контексті нагальних військових потреб нашої держави.

Вітаючи посла Королівства Таїланд Ураси Монгколнавін з початком дипломатичної місії в нашій країні, глава держави висловив сподівання, що відносини між Україною і Таїландом стануть ще міцнішими й успішнішими. Володимир Зеленський відзначив підтримку від Таїланду суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми дуже вдячні вашій країні за надану під час цієї війни гуманітарну допомогу, особливо для подолання викликів в енергетиці позаминулої зими», — зазначив він.

Під час розмови з послом Гани Францискою Ашіті-Одунтон Президент подякував за підтримку України на різних міжнародних майданчиках, зокрема під час ухвалення важливих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Глава держави нагадав про нещодавнє відкриття Посольства України в Гані.

«Для нас дуже важливо відкрити Африку. Тривалий час ваш регіон був далеким для України, зараз ми хочемо зробити його ближчим, а наші відносини — міцнішими», — наголосив Володимир Зеленський.

Особливу увагу приділили підготовці до проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії та участі Республіки Гана в імплементації формули миру.

Розмовляючи з послом Республіки Уганда Стівеном Мубіру, накреслили перспективи поглиблення двосторонніх відносин у різних сферах. Володимир Зеленський відзначив готовність України до розвитку взаємовигідної співпраці з Угандою, зокрема у галузях цифровізації, інформаційних технологій та освіти.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна й надалі залишатиметься надійним гарантом світової продовольчої безпеки, зокрема на африканському континенті.

Джерело: Офіс Президента