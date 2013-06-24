Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Португальської Республіки — Луїша Мануеля Рібейро Кабасу, Республіки Корея — Пак Кічанга та Соціалістичної Республіки В’єтнам — Фам Хая. Він привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні й зазначив, що наша держава розраховує на розвиток співпраці з їхніми країнами.Президент також запросив провідні компанії цих держав узяти участь у четвертій міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі.

Під час спілкування з Послом В’єтнаму йшлося про відновлення роботи Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та збільшення обсягів постачання української пшениці до В’єтнаму.

«У мене були зустрічі з Президентом і Прем’єр-міністром В’єтнаму. Вони були дуже продуктивними. Сподіваюся, що збільшення частоти контактів між нами вплине й на поліпшення відносин між нашими державами», — сказав Володимир Зеленський.

Окремий фокус — кроки для досягнення справедливого стійкого миру й необхідність тиску на росію.

У розмові з Послом Республіки Корея Президент подякував за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема за надання техніки для розмінування. Глава держави запросив корейські компанії до співпраці у відбудові нашої країни. Пак Кічанг повідомив про значну зацікавленість корейських компаній у розвитку бізнесу в Україні та співпраці з українськими виробниками.

«Дуже радий, що від самого початку війни росії проти України ми змогли вибудувати такі важливі продуктивні системні відносини між нашими країнами. Розраховуємо, що будемо продовжувати їх і в майбутньому побачимо лідера вашої країни в Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Послові Португалії глава держави подякував за високий рівень підтримки від його країни, зокрема за тимчасовий прихисток для українців, які були змушені залишити дім через російську агресію.

«Окремо хотів би подякувати вашому народу, тому що найголовніше — це які відносини між людьми, між звичайними людьми. Дякую за підтримку й таке тепле ставлення ваших людей до наших людей», — зауважив глава держави.

Президент запросив Португалію долучитися до гуманітарних ініціатив, а також продовжити співпрацю в галузях, які створюють надійні гарантії безпеки для України та всього європейського континенту.

Джерело: Офіс Президента