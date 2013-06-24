У четвер, 22 серпня, під час VІІ Міжнародного ветеранського форуму “Україна. Ветерани. Єдність” Президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання важливого Указу, яким доручив Уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Це документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави. Урядовці сьогодні тут – пане Прем’єр-міністре і пане Голово Верховної Ради, всі наші міністри присутні, всі тут, на форумі, мають представити деталі нашої Національної стратегії. І я прошу вас, наших захисників і захисниць, бути справді активними, енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України”, — наголосив Президент.

Згідно з Указом, передбачається комплексна підтримка ветеранів, щоб полегшити їхнє повернення зі служби. Особливу увагу приділено стратегії переходу від військової служби до цивільного життя, що має посилити обороноздатність країни, зміцнити правопорядок і наблизити Україну до стандартів ЄС та НАТО.

Указ також розширює та унормовує створення мережі ветеранських просторів — багатофункціональних закладів, які допомагатимуть ветеранам комфортно адаптуватися до мирного життя. Президент наголосив, що створення цієї системи підтримки військових під час служби і після звільнення є пріоритетом для країни. Ветеранська інфраструктура буде вдосконалюватися відповідно до стандартів НАТО, що дозволить зберегти та розвивати людський капітал України.

“Масштабування та створення регіональної мережі інклюзивних мультифункціональних ветеранських просторів за єдиним стандартом. Veteran Pro – це про доступ до всіх послуг в одному місці: від відновлення до започаткування власної справи. Плюс дозвілля. Ветеранський простір — це ще і те місце, де послуги надаватиме фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб”, — зазначив у своєму виступі в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Також указом передбачено створення центру “Єдина ветеранська лінія”, де ветерани та ветеранки зможуть отримати консультацію в будь-який час. Це підвищить їхню довіру до держави і допоможе успішно повернутися до мирного життя.

Ці кроки підкреслюють важливість підтримки ветеранів та їх інтеграції у суспільство, а також демонструють стратегічний напрямок держави у наближенні до європейської та євроатлантичної спільноти.