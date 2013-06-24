Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 3 фізичних осіб – індивідуальних підприємців та 182 юридичних осіб російської федерації та республіки білорусь, причетних до перевезення особового складу та зброї окупаційних військ. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Активи підсанкційних осіб, зокрема й ті, якими вони розпоряджалися опосередковано через інших фізичних чи юридичних осіб, будуть заблоковані та стягнуті на користь держави. Зокрема, йдеться й про залізничні вагони, які тепер працюватимуть на оборону та економіку України», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України, голова Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики Юлія Свириденко.

За її словами, одним з основних завдань санкційної політики цього року, над яким працюватиме, зокрема, санкційна МРГ, є посилення ефективності санкцій. Зокрема, опрацювання точкових санкцій щодо осіб, майно яких може бути конфісковане в передбаченому законодавством порядку в Україні.

«Активи ворогів нашої країни мають бути стягнуті на користь держави і працювати на Україну», - підкреслила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України також зазначила, що санкції, які вже запровадили Україна та наші партнери щодо держави-агресора, мають потужний ефект та вже впливають на економіку росії.

«За підсумками року зафіксовано дефіцит бюджету в розмірі 3,35 трильйона рублів, або близько 2,3% ВВП. росія була змушена збільшити випуск внутрішніх запозичень, причому за плаваючими ставками, що збільшить витрати на обслуговування боргу. Фонд національного добробуту, кошти якого з жовтня використовуються на покриття дефіциту бюджету, зменшився на десятки мільярдів доларів США: якщо на кінець 2021 року в фонду було $182,59, то на сьогодні - біля $148. При цьому тенденції лише погіршуються, цього року очікується дефіцит бюджету рф на рівні принаймні 6%. В разі більш жорсткої позиції санкційної коаліції щодо Price Cap на нафту та нафтопродукти ситуація буде ще гіршою», - розповіла Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 15 січня Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти 198 громадян росії та України – пропагандистів, впливових блогерів, акторів тощо. Попередньо пропозиції щодо запровадження санкцій проти цих осіб були розглянуті та рекомендовані до подання на розгляд РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики.